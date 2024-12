Isaechia.it - Eleonora Giorgi e la lotta contro il tumore: “Penso che potrebbe finire tutto da un momento all’altro e non voglio”

sta attraversando il periodo più difficile della sua vita. Di recente ha avuto modo di raccontarlo nuovamente, spinta come sempre da tanta razionalità ma anche tantissima speranza.L’attrice sta combattendo da oltre un announal pancreas. Poco prima dell’estate ha ricevuto la notizia della sua estensione, nonostante si sia sottoposta all’operazione e a tutte le possibili cure del caso. Da allora la sua battaglia si è fatta ancora più complicata, ma non perde mai l’occasione di ribadire quanto sia grata e felice per l’amore della famiglia che percepisce attorno a sé.In una nuova intervista al settimanale Gente,ha spiegato di cercare in ogni modo ad affrontare ilcon uno spirito combattivo:Ci provo. In certi momenti non è facile, ma la famiglia merita ogni mio sforzo: per combattere, per sorridere, per non abbandonare la speranza.