"Dimmi che polpaccio hai e ti dirò quando morirai": la scoperta nel nuovo studio

chehai e tiquanto a lungo vivrai. Unopubblicato sulla rivista Experimental Gerontology ha individuato unindicatore di mortalità nell’anziano, che si basa sulla circonferenza del. Infatti, misurare ildestro da seduti, con il piede appoggiato a terra, nel punto della massima circonferenza, aiuta a individuare in pochi minuti chi ha una ridotta massa muscolare ed è per questo a maggior rischio di morte negli anni a venire, specialmente nelle persone con un’età superiore agli 80 anni. “Da anziani, muscoli adeguati e tonici sono infatti un salvavita – spiega Andrea Ungar, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria e ordinario di Geriatria (SIGG) all’Università di Firenze, in occasione del 69esimo congresso nazionale in corso a Firenze – perché riducono il rischio di cadute, disabilità, ricoveri, complicazioni postoperatorie, progressione di malattie croniche e si associano perciò anche a una minore probabilità di morte per qualsiasi causa.