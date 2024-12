Ilrestodelcarlino.it - Derby tra Civitanovese e terz'ultima: Bilò punta alla vittoria decisiva

"Dobbiamo concentrarci sul nostro operato, sul nostro lavoro e sull’entusiasmo che vedo quotidianamente in campo. Sono questi gli strumenti da utilizzare per cercare di conquistare l’intera posta in palio domenica". Così Lorenzoa 48 ore dsfida con la: isono partite "particolari" ma in realtà, stavolta, non ci si fa troppo caso. D’altronde la classifica parla chiaro e se, come in questo caso, si affrontano lacontro la quint’, ogni considerazione ulteriore assume un’importanza davvero relativa. "Sono in palio – prosegue l’allenatore giallorosso – tre punti molto importanti per noi, anche per certificare un ulteriore salto di qualità al lavoro che stiamo facendo. La, per forza di cose, non può non mancarci ma intanto posso dire che i ragazzi hanno approcciato bene la settimana e ce la metteremo tutta per regalare una gioia a noi stessi e ai nostri tifosi".