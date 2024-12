Ilgiorno.it - CAB Polidiagnostico rafforza i propri servizi sul territorio lombardo

Cabnegli ultimi mesi ha inaugurato due nuovi centri poliambulatoriali specialistici: a Lissone, operativo dallo scorso luglio, e il più recente Cab San Gregorio, a Milano. Entrambe le strutture rappresentano una tappa importante per l’azienda sanitaria brianzola, che vede oggi la collaborazione di oltre 500 professionisti sanitari in più di 50 specialità. Cab Lissone, in via Nuova Valassina 86, occupa una superficie di 1.000 mq dedicati a visite specialistiche, esami diagnostici, analisi di laboratorio e odontoiatria. «Con questo quarto poliambulatorio in provincia di Monza, dopo Arcore, Biassono e Seregno, vogliamo garantire uno sanitario sempre più efficiente e vicino al», dichiara Paolo Godina, amministratore delegato di Cab. Il progetto mira a integrare moltepliciin un’unica struttura, puntando su elevati standard qualitativi e innovazione tecnologica.