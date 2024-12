Liberoquotidiano.it - "Avete visto i manifesti di Atreju?". Tomaso Montanari, è ossessione nera | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Anche quest'anno, come accade ormai da 26 anni, si celebra la settimana di, manifestazione politica organizzata dai giovani militanti dei partiti di destra italiani. Luogo prescelto il Circo Massimo a Roma. È solo una questione di grande capienza, per chi conosce l'area, o c'è anche un simbolismo occulto dietro questa scelta? È la domanda che a PiazzaPulita, programma di approfondimento politico di La7, il conduttore Corrado Formigli pone a, storico dell'arte e saggista italiano, rettore dell'Università per stranieri di Siena: “La destra si auto-celebra ad, sul palco al circo massimo salirà la leader più forte d'Europa secondo Politico, cioè Giorgia Meloni, cosa ne pensa?”.mostra un certo fastidio e dice: “Trovo impressionante che un monumento di quest'importanza sia chiuso e monopolizzato da un partito politico, dovremmo cominciare a pensare che la maggioranza dei votanti non è la Nazione, ci sono delle cose che dovrebbero restare fuori.