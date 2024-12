Lanazione.it - All’I.C. Cesalpino arriva una “settimana ricca di note, armonie e Natale”

Arezzo, 13 dicembre 2024 – L’I.C.di Arezzo celebra ilcon un ricco programma di eventi musicali per tutti i gusti e le orecchie. “Unadella Musica con una serie di eventi pensati per coinvolgere ed emozionare tutta la cittadinanza, dalle scuole dell'infanzia alla secondaria di primo grado” ricorda la Dirigente Scolastica Sandra Guidelli. Si parte lunedì 16 dicembre 2024 con i musicisti della Filarmonica di Arezzo che accompagnati da Babbosi esibiranno dalle ore 10:30 alle ore 12:00 presso la scuola dell'infanzia Fonterosa di Arezzo. Un concerto immaginato e pensato per dare l’opportunità ai piccoli alunni della scuola dell’infanzia di immergersi nel mondo della musica, nello spirito del, con un concerto emozionante e pieno di meravigliose melodie.