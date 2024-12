Terzotemponapoli.com - Albarella: “Per Kvaratskhelia potrebbero bastare due o tre settimane, Lukaku? Si trova isolato…”

: Politano eamano partire dalla linea laterale, che usano come punto di riferimento. Non è naturale per loro muoversi al centro sin dall’inizio dell’azione. Questo crea difficoltà a, che siisolato e non riesce a sviluppare quelle giocate rapide e verticali che aveva all’Inter, quando giocava con un sistema di gioco più adatto alle sue caratteristicheA “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il prof. Eugenio, già preparatore atletico di Udinese, Napoli, Juventus e Nazionale giapponese. Queste le sue dichiarazioni:Quanto tempo credeche servirà ancora aper tornare al massimo della forma?“Penso che ci siamo quasi, perché le tempistiche ed il minutaggio è più che sufficiente per essere al top.