Vannacci, il tribunale militare lo assolve dalle accuse di diffamazione: «Il fatto non sussiste»

Roberto, che secondo un report di Transparency International è il terzo europarlamentare per guadagni extra nel 2023, è stato scagionato dall’accusa dilegata al suo libro Il mondo al contrario. Il gup delha stabilito che «ilnon», chiudendo il caso con un verdetto di non doversi procedere. Secondo il giudice, i passaggi del libro oggetto di contestazione non contengono alcun oltraggio, rendendo infondata l’accusa.Le fasi della vicenda giudiziaria: dalla richiesta di archiviazione all’imputazione coattaLa vicenda giudiziaria aveva vissuto diversi sviluppi: inizialmente la procuradi Roma aveva richiesto l’archiviazione, ma il gip aveva disposto l’imputazione coatta, riaprendo il caso. La difesa di, già a ottobre 2024, attraverso il suo avvocato, Giorgio Carta, aveva spiegato: «Non è presente nel libro un intento diffamatorio nei confronti di uno specificoche, sia detto per inciso, non viene indicato per nome e che non ha mai presentato denuncia al riguardo».