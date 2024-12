Scuolalink.it - Solidarietà e inclusività, ecco il progetto “Ogni parola è un incantesimo”: comunicato CNDDU

Riceviamo e pubblichiamo ilstampasuldiintitolato ‘è un’. L’iniziativa è stata proposta dagli studenti del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Lombardi – Satriani di Mesoraca, in provincia di Crotone.: un esempio di innovazione e impegno con ilè un” del Liceo Scienze Umane e Linguistico Lombardi – Satriani di Mesoraca in provincia di Crotone. In occasione della Giornata internazionale delle Persone con Disabilità, celebrataanno il 3 dicembre dal 1992 dalle Nazioni Unite, con l’intento di sensibilizzare la società civile sul tema della disabilità e l’urgenza di interventi volti all’insettore della vita sociale ed economica, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina Diritti Umani segnala ilè un”, curato dalle professoresse Eloisa Tesoriere e Antonella Spadafora e che ha coinvolto gli alunni delle classi IC e IVC del Liceo Linguistico EsaBac, curvatura “Comunicazione e Relazioni Internazionali”, la classe IF del Liceo del Made in Italy, curvatura “Imprenditoria e Territorio” e la classe IVB del Liceo Economico Sociale, curvatura “Socio-Sanitario”, riguardante l’, realizzato presso il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Lombardi – Satriani di Mesoraca in provincia di Crotone per l’innovazione dei contenuti proposti e per la capacità di valorizzare le differenze espressa da docenti e studenti.