Natale al Caan al via la IV edizione | solidarietà degustazioni e lo spettacolo de I Ditelo Voi

Tutto ormai pronto per la IVdi “al”. Domenica 15 dicembre il Centro Agro Alimentare di Napoli, con sede a Volla, ospiterà il tradizionale evento natalizio, gratuito, in Galleria Ortofrutta, organizzato dalla società, con il patrocinio morale del Comune di Napoli, e in partnership con Cooperativa Napoli Libera, Consorzio Terra Italiana, AICAN, Agricral, Filt CGIL e IPSSEOA A. E. Ferraioli di Napoli. Una giornata all’insegna del divertimento e dello, ma senza trascurare i temi cruciali che investono l’agroalimentare.A fare da filo conduttore della giornata, che sarà aperta dai saluti del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, sarà la questione dello spreco alimentare.Sarà presentato in anteprima il progetto “Mela Creo – una seconda opportunità”; un laboratorio artigianale di marmellate di mela annurca, che saranno realizzate dai ragazzi detenuti presso l’Istituto penitenziario minorile di Nisida, grazie alla collaborazione dei docenti dell’Istituto alberghiero Ferraioli e alle mele annurche donate dalle imprese