Musica e letture per i più piccini in biblioteca

Natale in: a dicembre tre appuntamenti speciali con Nati per Leggere e Nati per la. Il primo è in programma domani alle 16,30 e l’altro sabato 21 alle 10,30 inin piazza Gramsci dove nello Spazio piccoli si terranno due incontri dedicati al Natale di Nati per Leggere e Nati per la. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 0585/641428 e 641472, oppure scrivere una mail a [email protected] . Lunedì 16 dicembre, alle 16.30, l’iniziativa si svolgerà, invece, nello spazio Verde Magico all’interno del Villino Vittoria al Parco della Padula; in questo caso per prenotazioni 366/9809709. L’ingresso è sempre libero. Gli incontri sono organizzati dal Comune in collaborazione con i volontari di Nati per Leggere e Nati per laMassa-Carrara.