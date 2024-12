Quotidiano.net - Mediaset, luci e ombre: Striscia la Notizia fatica, This is me continua

Leggi su Quotidiano.net

Un autunno-inverno fra, quello di. Che comunque si conferma il primo editore italiano, compreso il digitale. Un autunno-inverno che ha offerto un ventaglio di proposte molto vario. Piersilvio Berlusconi ha fatto il punto su alcuni dei programmi più importanti.la“E’ innegabile che oggilastia vivendo un momento faticoso. Con 37 anni di storia alle spalle è normale, succede. Parlo sempre con Antonbùio Ricci, abbiamo un ottimo rapporto e sono fiducioso che lui possa trovare la strada giusta per recuperare. È già successo col cambio di conduzione in queste prime serate. In futuro potrà esserci un’alternanza con altri programmi in questa fascia serale, ma ad oggi conto sul prodotto di Antonio Ricci”.is me “Sono contento diis me.