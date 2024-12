Me Contro Te tornano al cinema | Nel nuovo film raccontiamo il rapporto tra genitori e figli

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –I ‘MeTe’ sono pronti a sbancare (di) il botteghino con il loro settimo‘Cattivissimi a Natale’, dal 12 dicembre alcon la regia di Claudio Norza e distribuito da Warner Bros. Pictures. La grande novità è che Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia, nelnatalizio lasciano spazio ai cattivi delle loro avventure, limitandosi ad aprire e a chiudere la storia: “Per noi è un sogno che si realizza”, dice la coppia in occasione di un instampa a Roma. “Tra le nostre storie preferite c’è sempre stata quella del Grinch, per questo abbiamo pensato di fare spazio ai cattivi della nostra saga e vedere come interagiscono con i buoni, primo fra tutti Babbo Natale”. Inoltre, aggiungono, “abbiamo voluto dare più spazio ai nuovi personaggi, come laa della cattiva Perfidia, ‘braccio destro’ del cattivo Signor S.