Bergamonews.it - In moto a tutta velocità con una targa contraffatta, a casa droga, oggetti rubati e un taser: arrestati due giovanissimi

Bergamo. Nel pomeriggio di martedì 10 dicembre, durante un normale servizio di pattugliamento nella zona di Porta Nuova, gli agenti della Polizia Locale hanno intercettato unciclo che, con a bordo due giovani, attraversava il centro città apericolosa, ignorando semafori rossi e creando gravi rischi per la sicurezza di pedoni e automobilisti.Nonostante i ripetuti segnali di alt da parte degli agenti, i due giovani, identificati successivamente come R.A., 19 anni, e K.O.A., 18 anni, hanno proseguito la fuga fino a che, dopo l’inseguimento, ilciclo è stato bloccato all’altezza di via San Bernardino. I due giovani sono staticon l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e altri reati correlati, tra cui l’uso di una.Le perquisizioni personali e domiciliari eseguite successivamente hanno portato al sequestro di vari, tra cui chiavi e grimaldelli, pezzi di veicoli verosimilmente, una carta di credito intestata a terzi (anch’essa probabilmente frutto di furto), oltre a sostanze stupefacenti per uso personale e unda 60.