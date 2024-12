Giornalettismo.com - Il futuro “previdenziale” dei content creators

Un percorso iniziato diversi anni fa sta arrivando finalmente a compimento in Italia: il riconoscimento della professione deidigitali. La creator economy, come raccontano gli ultimi dati, sta diventando una fonte di guadagno sempre maggiore per gli italiani, generando anche migliaia di posti di lavoro. E con l’imminente introduzione – a partire dal 1° gennaio 2025 – di un Codice ATECO specifico (destinato alle partite IVA) per tutti coloro i quali operano in questo settore, manca solamente un tessera di questo mosaico: l’individuazione delle categorie previdenziali per gli influencer. LEGGI ANCHE > L’Italia è il terzo Paese in Europa per numero dicreator E dovremmo essere agli sgoccioli di questo percorso, visto che è imminente la pubblicazione di una circolare da parte dell’INPS dedicata proprio all’identificazione delle diverse categorie previdenziali influencer.