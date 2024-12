Quotidiano.net - Borse europee in attesa della BCE, future Usa in calo

Si muovono al rallentatore le principalicon iUsa in rosso e indecisioneBCE sui tassi, con un probabile taglio di 25 punti base. Altrettanti ne ha tagliati la Banca nazionale Svizzera, che ha portato il costo del denaro dallo 0,75 allo 0,5%, con undel franco a quota 1,07 euro e 1,12 dollari. La migliore è Milano (+0,4%), seguita da Francoforte (+0,1%), Londra (+0,05%), Parigi (-0,05%) e Madrid (-0,01%). In lieve rialzo il greggio (Wti +0,14% a 70,39 dollari al barile), mentre scivola il gas (-3,03% a 43,34 euro al MWh) per le temperature più mitinorma attese la prossima settimana nell'Europa Occidentale. Debole l'oro (-0,07% a 2.709,77 dollari l'oncia), in rialzo invece l'acciaio (+0,32% a 3.419 dollari la tonnellata). Inil dollaro a 0,95 euro, mentre la sterlina scende a 0,78 sul biglietto verde.