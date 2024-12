Panorama.it - Soros, un magnate in aiuto alla sinistra

Perché Musk non si fa gli affari suoi?». Riccardo Magi è l’ossuto segretario di +Europa, partitino nato ddiaspora radicale. E la supposta ingerenza del multimiliardario americano nella politica italiana lo sconcerta. Non è un’opinione isolata. I progressisti hanno ormai trovato un nemico planetario: il genialissimo Elon, fondatore di Tesla e SpaceX. Anche Angelo Bonelli, dioscuro ecologista dell’Alleanza Verdi e, è furente: «Il braccio destro di Trump vuole costruire un’autocrazia tecnologica». Per non parlare di Elly Schlein, tenutaria del Pd: «Quella di Musk è un’idea di società in cui chi ha il soldo in tasca può comprare tutto». A dire il vero, Elon si limita per ora a colorite esternazioni, come quella su certi giudici da cacciare. Vuoi mettere con il burattinaio rosso, George, che cerca di piegare «l’arco della storia nella giusta direzione» a suon di miliardi di dollari?Ventitré, per l’esattezza.