Report Sangiuliano e la moglie presentano due esposti in procura | Registrazioni carpite illecitamente è un reato

Duedistinti sono stati presentati alladi Torre Annunziata dai legali della giornalista Federica Corsini e dell’ex ministro Gennaroin relazione agli audio mandati in onda da. Gli avvocati chiedono di verificare chi abbia fornito alla trasmissione “e ancor piùconsegnate”, ipotizzando una violazione dell’articolo 615 bis del codice penale, che riguarda le “Interferenze illecite nella vita privata”.Secondo i legali di, la consegna e diffusione dellecostituirebbe un illecito. Prima della trasmissione, l’avvocato Silverio Sica aveva diffidatodal mandare in onda una conversazione tra l’ex ministro e sua. La diffida, inviata anche al Garante per la protezione dei dati personali e alladi Roma, denuncia come “illecita” la captazione e la diffusione di audio riservati, registrati abusivamente da una terza persona.