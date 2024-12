Lettera43.it - Poste italiane alla scoperta di Orvieto con il portalettere Luca

Il Tgha accompagnato, ildi, tra le bellezze paesaggistiche e culturali del centro storico della cittadina umbra, una delle città etrusche più importanti conosciuta soprattutto per l’imponenza del suo Duomo. Proprio da qui prende il via il suo giro quotidiano: «Lavoro indal 1994 e dal 2004 sono ildel centro storico. Per me è una grande soddisfazione perché sono die anche i miei genitori avevano un’attività commerciale nel centro storico. Dopo 20 anni da, conosco praticamente tutti».ha raccontato che, con lo sviluppo dell’e-commerce, si trova a consegnare sempre più pacchi e sempre meno lettere. Dopo aver attraversato Via dei Magoni, soprannominata Via degli artigiani per la presenza degli antichi mestieri, la gita dicon il Tgtermina a Piazza della Repubblica, altra perla del centro storico dove si trovano il palazzo del Comune e la chiesa di Sant’Andrea.