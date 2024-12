Ilnapolista.it - Kvara, l’accordo per il rinnovo col Napoli è vicino (Corsport)

L’infortunio al ginocchio ha fermatoin campo, il georgiano infatti non ci sarà sicuramente sabato contro l’Udinese e con buone probabilità neanche contro il Genoa. Ma, se il periodo è negativo in campo, lo stesso non si può dire fuori, secondo il Corriere dello Sport infatti ci sarebbe finalmenteper il suo“Il periodo non è dei migliori, insomma, ed è anche a secco di gol da cinque partite, ma ormai la trattativa con ilper ilfino al 2029 è in via di definizione: le parti vedono la luce,. E sebbene resti ancora qualcosina da limare, in linea di massima il traguardo è in vista”.Leggi anche:tskhelia, anche senza infortunio, era in dubbio per l’Udinese a causa del suo rendimentoC’è stato un periodo in cui ildel georgiano non è apparso così scontato per le posizioni molto distanti tra lui e il