Tuttivip.it - “Ha annunciato che se ne va”. Grande Fratello nel panico, si muove la produzione per fermarla: è caos

Leggi su Tuttivip.it

Dopo una serie di abbandoni e tensioni crescenti, il clima nella Casa delsembra sempre più teso. “Dopo i ritiri di Eleonora Cecere, Enzo Paolo Turchi e Yulia Bruschi (denunciata dal suo ex compagno Simone Costa)”, ora un’altra concorrente ha minacciato di voler lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini.Si tratta di Helena Prestes, che sta attraversando un momento difficile, come rivelato dall’account X Agent Beast, una fonte autorevole su quanto accade dietro le quinte dello show: “Anche Helena ha minacciato di abbandonare la Casa. Lalavora per convincerla a restare”.La modella brasiliana, già nei giorni scorsi, aveva espresso il suo disagio: “O sto qua a sopportare o semplicemente me ne vado”, aveva detto, lasciando trasparire la sua frustrazione.