Ilfattoquotidiano.it - Criptovalute, arrestati i fondatori di The Rock Trading per “bancarotta fraudolenta e false comunicazioni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Andrea Medri e Davide Barbieri, i due ex amministratori edi The, società-piattaforma per investimenti in, sono stati. Per loro il giudice per le indagini preliminari di Milano, Rossana Mongiardo, ha disposto la custodia cautelare in carcere persociali, formazione fittizia del capitale e infedeltà patrimoniale. L’inchiesta è coordinata dai pm Pasquale Addesso e Grazia Colacicco del pool guidato dall’aggiunto Roberto Pellicano e condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Nell’inchiesta è stato accertato un “dissesto” di circa 66 milioni di euro, “a fronte di oltre 18mila clienti”, che erano iscritti alla piattaforma.Per Thesrl, piattaforma che un tempo era leader negli investimenti in bitcoin, era stata dichiarata la liquidazione giudiziale nell’aprile 2023 e la società, assieme alla DigitalHolding spa, società controllante, era finita al centro già nel 2023 anche di un’indagine della Procura di Milano per ipotesi di truffa e appropriazione indebita ai danni di migliaia di clienti, che avevano visto sparire i soldi da loro investiti.