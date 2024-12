Quotidiano.net - Cedimento soffitto alla Lamberet SpA: un morto e un ferito grave in un incidente sul lavoro

Ildel capannone sul quale stavano lavorando ha ceduto, facendo precipitare da un'altezza di circa sei metri i due lavoratori della ditta romagnola che questa mattina stava operandoSpA. È la filiale in provincia di Frosinone del colosso francese specializzato nella realizzazione di rimorchi - frigorifero e nella trasformazione di furgoni adattandoli al trasporto alimentare in ambiente coibentato. Uno di loro è, l'altro è stato trasin elicottero al San Camillo di Roma: la prognosi è riservata. È successo poco dopo le 11 nella zona industriale che sta a due passi dall'Autostrada A1 ed a cavallo tra le province di Frosinone e Caserta. Un punto strategico. Su quell'impianto sono in corso lavori di ampliamento ed adeguamento che prevedono anche la rimozione dell'amianto da un vecchio stabile.