Inter-news.it - Calhanoglu come Zamorano: in Bayer Leverkusen-Inter un traguardo

Leggi su Inter-news.it

Ritorno amaro per Hakan, vista la sconfitta della suaper 1-0. Dal canto suo, però, il turco ha staccato uncon la maglia nerazzurra. Raggiunto un certo Ivanè ritornato aper sfidare il, squadra con cui ha giocato 115 volte tra il 2014 e il 2017. Ritorno amaro però per il turco, vista la sconfitta dell’per 1-0 al 90?. I nerazzurri, infatti, dopo una partita giocata a controllare il pareggio, si sono fatti beffare quasi in pieno recupero dal tap-in di Nordi Mukiele. Per l’, prima sconfitta stagionale in Champions League, la seconda considerando anche il KO contro il Milan in campionato. Ma Simone Inzaghi, nonostante un po’ di legittima amarezza, non ha voluto creare allarmismi nel post partita.