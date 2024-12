.com - Alla Nuvola di Roma arriva la mostra ‘Euphoria’

Leggi su .com

Dal 20 dicembre al 30 marzo 2025, gli spazi avveniristici de Laall’Eur si trasformeranno in un vero e proprio regno della creatività con lainternazionale ‘Euphoria – Art is in the Air’, organizzata dal Balloon Museum. Dopo aver conquistato oltre sei milioni di visitatori in tutto il mondo, il progetto approda acon un’esperienza artistica interattiva pensata per grandi e piccini.un percorso d’arte immersivo e sorprendenteCurata da Valentino Catricalà con il supporto di Antonella Di Lullo e patrocinata dal Comune die dal MiC (Ministero della Cultura), Euphoria propone oltre 20 instzioni monumentali. Le opere, in gran parte create appositamente per questa occasione, portano la firma di celebri artisti contemporanei internazionali come Carsten Höller, Philippe Parreno, Marta Minujín, Ryan Gander, A.