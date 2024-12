Aggredita dall’ex a Giussano la 24enne | Ha provato a strangolarmi poi botte e coltellata

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – A ‘Chi l’ha visto?’ il racconto delladi Erba (Como) aclunedì scorso fuori da un supermercato a, in Brianza. L’intervista andrà in onda durante la puntata di questa sera in onda dalle 21.20 su Rai3 con Federica Sciarelli. La ragazza, seguita dall’avvocata Daniela Danieli e tutt’ora ricoverata al San Gerardo di Monza con 21 giorni di prognosi, ripercorre i momenti drammatici dell’aggressione subita, Said Cherrah, 26 anni, arrestato poche ore dopo dai Carabinieri per tentato omicidio. “Era in macchina, mi ha detto ‘seguimi, ti aspetto al parcheggio del supermercato. L’ho raggiunto, impaurita’, dice la ragazza ai microfoni di “Chi l’ha visto?”. Le prime fasi concitate del litigio si svolgono nell’auto di lei. “Ha tirato fuori un cavo usb”, prosegue la, “da dove non so, perché in macchina io non lo avevo.