Top-games.it - 5 ARMI più DIFFICILI da ottenere nei videogiochi

Leggi su Top-games.it

Le 5piùda, prendendo in considerazione tutti iche sono mai stati pubblicati. Questehanno portato solo urla, disperazione e joypad rotti nel corso degli anni, ma anche gioia e soddisfazione nel momento in cui, finalmente, qualcuno è riuscito ad ottenerle.Se non avete mai tentato diuna qualsiasi di queste, allora o siete sani di mente o non avete mai avuto il coraggio di affrontare alcune delle sfide più ardue che siano mai state concepite da una mente umana. Vediamo assieme quali sono.Alla posizione numero cinque tra le 5piùdatroviamo la Foam FingerLa Foam Finger fa la sua comparsa in Dead Space 2 ed è senza ombra di dubbio una dellepiù strane che si possano sbloccare in un videogioco. Ciò che all’apparenza sembra un comune dito di schiuma rosso, simile a quelli che i fan degli sport di squadra agitano negli stadi, nasconde in realtà la più potente dellenel mondo di Dead Space.