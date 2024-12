Lettera43.it - Via libera della Camera al decreto Ambiente, è legge

Leggi su Lettera43.it

Ladei deputati ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul, che aveva già ottenuto il viadel Senato. I sì sono stati 141, i no 81, gli astenuti 3. Il provvedimento è così: il testo, formato da 14 articoli, contiene misure per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. L’obiettivo è bilanciare la protezione dell’con la necessità di accelerare gli interventi per la salvaguardia del territorio, in linea con gli obiettivi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e del Pniec (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima).Palazzo Montecitorio (Getty Images).