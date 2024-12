Napolipiu.com - Svolta Kvaratskhelia: rinnovo più vicino, novità sull’infortunio

più">Il talento georgiano verso il prolungamento con il Napoli mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche dopo il problema al ginocchio.La situazione contrattuale di Khvichasembra essere a unapositiva. Secondo quanto riportato da Radio Marte, la trattativa per ildel georgiano con il Napoli starebbe procedendo in maniera estremamente positiva, con le parti che si sarebbero sensibilmente avvicinate nelle ultime settimane.L’entourage del calciatore e la dirigenza azzurra starebbero dialogando proficuamente e lesulla tanto attesa firma potrebbero arrivare a breve. Un segnale importante per il futuro del numero 77 in maglia azzurra.Sul fronte infortunio, invece, dopo il problema al ginocchio rimediato durante Napoli–Lazio, le condizioni diverranno valutate la prossima settimana.