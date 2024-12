Quifinanza.it - Stellantis investe 4 miliardi di euro in una gigafactory di batterie elettriche in Spagna

ha siglato un accordo con il gruppo cinese Catl per un investimento fino a 4,1diin una joint venture destinata a realizzare un impiantopeo su larga scala per la produzione dial litio ferro fosfato a Saragozza, in. L’avvio della produzione è previsto entro la fine del 2026. Per l’altra gygafactory dia Termoli, l’azienda spiega che ci saranno novità nel 2025.Fino a 4,1diper unainPiù di una settimana dopo le dimissioni di Carlos Tavares da CEO del gruppo,ha annunciato quindi un nuovo e significativo investimento al di fuori dell’Italia. La multinazionale automobilistica realizzerà unaa Saragozza, in, per la produzione dial litio ferro fosfato destinate a veicoli elettrici di piccole dimensioni.