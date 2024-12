Lanazione.it - Problemi dopo l’intervento al braccio. Maxi-risarcimento da 100mila euro

di Irene Puccioni EMPOLI A maggio del 2021ortopedico alche gli avrebbe dovuto risolvere il problema. Ma evidentemente l’operazione eseguita nell’ambito empolese dell’azienda sanitaria Asl Toscana centro non ha avuto esito positivo. Perchè il paziente, un uomo di 42 anni,il necessario periodo di convalescenza non è riuscito più a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa. Il rendimento non era più lo stesso. Queloperato non riusciva a rispondere come prima. Nonostante la riabilitazione la mobilità dell’arto non migliorava, con pesanti ricadute sull’attività professionale.mesi, anzi anni, di cure, disagi e tormenti nel gennaio scorso il 42enne ha deciso di presentare richiesta didanni all’azienda sanitaria. Come avviene in questi casi, è stata aperta l’istruttoria, a seguito della quale è stata riconosciuta legittima la richiesta del paziente.