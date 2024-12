Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti al 10 dicembre, dove le stelle continuano a farsi i fatti vostri, ma solo per il gusto di sparlare. Oggi l’universo vi guarda con quell’espressione mista tra divertimento e pietà. Non vi resta che affrontare questa giornata con ironia, perché, diciamocelo, se fosse per le stelle, sarebbe già un disastro annunciato.Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi sei un vulcano pronto ad eruttare, ma nessuno vuole essere travolto dalla tua lava di isteria. Prima di litigare anche con il semaforo, respira. Non tutto è una sfida, anche se ti piace farlo sembrare. Toro(21 aprile – 20 maggio)La tua lentezza oggi è talmente esasperante che persino una tartaruga ti supererebbe. È vero, la pazienza è una virtù, ma il mondo non ha intenzione di aspettarti per sempre. Prova a muoverti. un po’. Gemelli (21 maggio – 21 giugno)Oggi parli così tanto che sembri una televendita senza pausa pubblicitaria.