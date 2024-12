Leonardo Caffo condannato il filosofo | Io colpito per educarne mille Va bene

Leggi su Dayitalianews.com

“Vacolpirne uno per, io sono stato. Su un piano morale chiedo scusa, sono molto dispiaciuto e spero ancora che non ci sia violenza contro le donne”, cosìdopo la lettura della sentenza che lo haa 4 anni per maltrattamenti aggravati e lesioni gravi nei confronti della sua ex compagna.La Procura aveva chiesto quattro anni e mezzo di reclusione e di non riconoscere le attenuanti generiche per il. I giudici hanno anche disposto una provvisionale di 45mila euro e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Hanno poi escluso due aggravanti tra quelle contestate e depositeranno le loro motivazioni in 90 giorni I presunti maltrattamenti, al centro del processo con rito immediato che ha preso il via il 20 dicembre 2022, sarebbero cominciati nell’estate 2019 e sarebbero andati avanti fino all’estate del 2022, quando la giovane donna, ai tempi non ancora trentenne, decise di lasciarlo e di sporgere denuncia, scrive l’Ansa.