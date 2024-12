Iltempo.it - La fiction Rai è una certezza e batte tutti. Testa a testa tra Porro e Giletti

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, 9 dicembre 2024, in prima serata vedono l'ultima puntata della serie L'amica geniale 4, tratta dalla saga letteraria di Elena Ferrante e interpretata da Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni, conquistare complessivamente il 18.2% di share pari a una media di 3.054.000 spettatori (per la precisione 3.314.000 pari al 17.0% nel primo episodio e, in tarda serata, 2.814.000 pari al 19.6% nel secondo), programma più visto in prime time. Su Canale 5 il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ha invece totalizzato una media di 2.832.000 telespettatori pari a uno share del 18.8%, in crescita. Su Rai 2, il terzo appuntamento con RaiDuo con Ale e Franz ha ottenuto nella presentazione 866.