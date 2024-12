Lanazione.it - La conoscenza, motore di crescita e di sviluppo per le imprese agricole

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 dicembre 2024 – “Ladie diper le”. E’ il titolo del convegno organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Toscana, in programma mercoledì 11 dicembre, alle 9.30, a Marciano della Chiana (Ar), Via Cassia, 147, Tenuta di Cesa, località Cesa. Il programma Apertura dei lavori a cura di Giordano Pascucci, direttore Cia Toscana. Quindi i saluti di Giovanni Sordi, direttore Ente Terre Regionali Toscane; Valentino Berni, presidente Cia Toscana Interventi “L'importanza del Sistema Akis, i risultati dell'indagine dei quaderni e gli interventi della Regione Toscana” di Fausta Fabbri, responsabile Gestione Misure del Psr per la consulenza, la formazione, l'innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attivitàdella Regione Toscana.