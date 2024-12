Thesocialpost.it - Fabrizio Corona e il video su Theo Hernandez, Zoe Cristofoli: “Lo abbiamo denunciato, se torna in galera non dispiace a nessuno

, calciatore del Milan, rimane in silenzio di fronte alle accuse di, che ha diffuso unspacciandolo come “la prova che avrebbe picchiato una donna in un locale di Milano”. A replicare è la compagna di, Zoe, ex dello stesso, che ha rivelato sui social di aver già proceduto con una denuncia contro l’ex paparazzo.Leggi anche:rompe il silenzio, le parole disu Instagram: “Mi manca vivere”Zoe: “Ci hanno già truffato abbastanza”La modella, in attesa del secondo figlio con il calciatore, ha risposto duramente alle provocazioni attraverso un commento su Instagram. “Invece di pensare a suo figlio, per campare ne prova di ogni. Cerca attenzioni chegli dà”, ha dichiarato, aggiungendo: “Siamo in pace con la coscienza, ci hanno già truffato abbastanza”.