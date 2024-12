Ilgiorno.it - Bellinzago ringrazia per l’aiuto. L’alluvione ci ha resi ancor più uniti

Leggi su Ilgiorno.it

Danni ad abitazioni, aziende ed edifici pubblici che furono stimati in prima battuta in venti milioni di euro nella sola zona epicentro diLombardo, Gessate, Cambiago e Masate. Molti di più su tutti e 22 i comuni dell’area della Martesana, tutti firmatari della richiesta di stato di calamità al governo. Il post alluvione del 15 maggio èa in pieno corso. Le schede danni di enti pubblici e cittadini sono state inviate in Regione a metà novembre, dei risarcimenti eventuali si saprà a tempo debito. Un tavolo tecnico è stato aperto e si riunisce periodicamente in Regione: in primo piano il completamento di una rete di vasche di laminazione. Nel frattempo a, il comune che, nella zona di Villa Fornaci, subì il 15 maggio scorso i danni maggiori, è arrivato anche il primo momento dei grazie.