Bando MIM palestra Mazzini Fioretti Pd | Intervento necessario

Tempo di lettura: < 1 minuto“Soltanto una settimana fa, in commissione Pics, avevo evidenziato la necessità di inserire nella nuova programmazione di finanziamenti ladella scuolaintitolata ad Alfredo Amato, punto di riferimento per tanti sportivi e luogo in cui sono cresciute tante generazioni di talenti, vista la chiusura e la situazione di degrado in cui versa da anni.Apprendere che l’amministrazione comunale abbia scelto di aderire aldel MIM per gli interventi resisi necessari in seguito alle verifiche di vulnerabilità sismica e gli interventi di riqualificazione energetica, candidando la scuolacon annessadell’I.C. Pascoli è una buona notizia. Unstrutturaleche si inserisce all’interno di una visione strategica d’insieme dell’opera di restyling dell’area di Piazza Risorgimento.