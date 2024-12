A Napoli via libera all’aumento della tassa di soggiorno Manfredi | Così offriremo servizi migliori

Leggi su Ildenaro.it

Approvate dalla giunta comunale dile nuove tariffe per ladiche entreranno in vigore dall’1 marzo 2025. Si tratterà, annuncia il sindaco Gaetano, presidente Anci, di “una leva per migliorare i”. Il provvedimento, proposto dall’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, determina una rimodulazione dell’imposta diconsiderando che, in occasione del Giubileo del 2025,risulta essere un polo di attrazione per i pellegrini dell’Anno Santo. La revisione è stata decisa in considerazionenecessità di migliorare quantità e qualità deipubblici, anche a seguito dell’incremento delle presenze di turisti. La tariffa per le strutture alberghiere sarà aumentata di 1 euro, quella per le strutture extralberghiere di 1,50 euro e quella per le locazioni brevi di 2 euro.