Calciomercato.it - Zirkzee e Chiesa ancora in Serie A: “La scelta è presa, hanno già deciso” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime sul futuro dell’attaccante olandese e dell’esterno italiano, che potrebbero tornare a giocare nel nostro campionatoLa Juventus sarà certamente la squadra protagonista del prossimo calciomercato. Giuntoli è pronto a muoversi per rafforzare l’organico, ma allo stesso tempo a cedere quei calciatori in esubero.inA: “LagiàPer fare il punto della situazione in casa del club di Torino, a Ti Amo Calciomercato, sul canale YouTube di Calciomercato.it, è intervenuto Rudy Galetti. Fari puntati ovviamente sul difensore, ma anche sull’attaccante, con Joshua, che continua ad essere il sogno di Thiago Motta, anche se con l’arrivo di Amorim, la situazione si è complicata: “Oggi l’olandese è diventato più centrale all’interno dei Red Devils – afferma il giornalista -, è stata una richiesta fatta proprio ad Amorim prima di prenderlo.