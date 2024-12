Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2024 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

DELORE 16.20 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA GLI AGGIORNAMENTI SUGLI INCIDENTIRISOLTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA ORA IL TRAFFICO E’ IN SMALTIMENTORIMOSSO ANCHE SULLAFIUMICINO AL MOMENTO RISULTA REGOLARE LA CIRCONEMENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PERMANGONO CODE IN DIREZIONE CENTRO DA PORTONACCIO E IN DIREZIONE OPPOSTA DA TOLLIATTI AL RACCORDOANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO ANULAREIN CARREGIATA INTERNA RALLENTAMENTI CON CODE DA CASSIA BIS AL BIVIO PER L’A24MENTRE IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONESUDA SUD DELLA CAPITALECODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE ALTEZZA PAVONA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIAIN DIREZIONE OSTIA SEMPRE PER TRAFFICO CODE A TRATTI SULLA COLOMBO TRA MALAFEDE E ACILIAMENTRE SULLA PONTINA RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA MA SI RALLENTA PER ALLAGAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN DIREZIONE LATINACHIUDIAMO CON L’ALLERTA METEODIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DA QUESTO POMERIGGIO E LE PER LE PROSSIME 12-18 ORE ALLERTA DI COLORE GIALLOATTESE PRECIPITAZIONI ISOLATE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE IN PARTICOLARE NEI QUADRANTI SUD DELLA NOSTRAPRESTARE DUNQUE ATTENZIONE ALLA GUIDADA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.