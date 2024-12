Noinotizie.it - Taranto: stazione ferroviaria, al via i lavori di adeguamento Dovranno terminare entro il 2026

da 38 milioni di euro riguarderanno lo scalo e aree circostanti.concludersiil. Oggi sono iniziati.—–Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di:“Ho sempre pensato che una grande città per esser considerata tale debba poter contare su una grande, di conseguenza quello che stiamo vivendo in questa giornata non può che essere un momento da ricordare.”È quanto dichiarato dal sindaco di, Rinaldo Melucci, a margine del sopralluogo effettuato questo pomeriggio in occasione dell’inaugurazione del cantiere per iche, dopo anni di attesa, regaleranno allo scalo ferroviario cittadino un nuovo volto.“L’avvio di quest’opera, che dovrà portare alla massiccia riqualificazione del luogo che per tanti rappresenta il punto di arrivo e di partenza, non può che essere salutato con soddisfazione da una comunità che attendeva da tempo questo momento.