Gqitalia.it - Perché il menù alla dopamina rischia di far danni

Leggi su Gqitalia.it

Laimperversa sui social da un po', sulla scia di tiktoker convinti di aver trovato un metodo infallibile per conquistare la felicità. Si tratta appunto del “”, in realtà non centrato tanto sul cibo, ma su comportamenti che dovrebbero aumentare il livello di questa molecola nell'organismo. Da adottare ogni giorno, per altro: tra i cosiddetti antipasti ci sono le attività veloci, che consentono di cominciare bene la giornata come la colazione preferita, o una beauty routine speciale; le “portate principali” prevedono la stesura di una lista di cose gratificanti, tra cui dedicare almeno un'ora al proprio hobby, uscire con gli amici, fare una passeggiata nella natura. Come "contorno" e "dessert", si suggeriscono poi astuzie per rendere gradevoli attività o momenti della giornata che non lo sono affatto: ascoltare musica mentre si pulisce casa; bre quando si fa la spesa; accendere incensi e candele mentre si lavora al pc.