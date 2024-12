Gamberorosso.it - Nuova campagna dell'Oms contro il vino: al Parlamento europeo una mostra lancia messaggi fuorvianti

Leggi su Gamberorosso.it

Ci risiamo. Ancora una pubblicità negativa sulla bevandacollegata ai rischi per la salute dovuti agli effetti'assunzione di alcol. E, per di più, in unadi comunicazione sostenuta da Unione europea e Organizzazione mondialea sanità, impegnata a ridurne il consumo di almeno il 10% entro il 2025 (tema di cui il settimanale si occupa da diversi anni). Martedì 3 dicembre l'iniziativa di sensibilizzazione, firmata da Eurocare (associazione che riunisce enti non governativi e di pubblica sanità in tutta Europa), denominata Alcohol labellilng: the right to know, è sbarcata a Bruxelles, nella sede del. E non è passata inosservata alle associazioni di categoria, Federdoc ed Efow (la federazione europeae denominazioni d'origine), che hanno puntato il dito sul semplicistico accostamento tra uno dei simboli'arte italiana come il Bacco di Caravaggio e ilo ai consumatori sul: «L'alcol provoca il cancro al fegato».