Maratona Telethon dal 14 al 22 dicembre 2024: i programmi in tv dedicati alla raccolta fondi

Torna la settimana dedicatasulla Rai. L’emittente pubblica, come ogni anno, si impegna a raccogliereper la ricerca scientifica sulle malattie genetiche che raggiunge la trentacinquesima edizione. Scopriamo insieme la programmazione di questi giorni.: si parte sabato 14Dal 14 al 22, sulla Rai andranno in onda una serie diiche da sempre sostengono la Fondazione. Si parte sabato 14con Milly Carlucci, conduttrice di “Bndo con le Stelle”, collegata con il tg1. Durante la puntata sarà aperta lache proseguirà domenica 15con “UnoMattina in famiglia”, “Citofonare Rai2” e a seguire “Da noi a ruota libera”.Nei giorni successivi, laproseguirà su “UnoMattina in Famiglia“,”Uno Mattina“, “Storie Italiane“, “È sempre mezzogiorno“, “La volta buona“, “La Vita in diretta“, “L’Eredità“, “Elisir“.