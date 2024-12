Sport.quotidiano.net - Malagoli & Co. in difficoltà. Corticella travolto. A Prato bastano i primi venti minuti per chiudere la pratica

0 : Fantoni; Giusti (32’ st Alessandro Rossi), Conson, Diana, Girgi (46’ st’ Sepe); Alessio Rossi, Pizzutelli (32’ st Videtta), Limberti (43’ st Danesi);Cozzari; Magazzù (32’ st Azizi), Barbuti. All. Mariotti.; Chmangui, Bonetti, Brighi (43’ st Goffredi); Cavallini (32’ st’ Bresciani), Sadek (8’ st Landi), Casadei, Ercolani (23’ st Ofoasi); Lo Giudice; Rizzi, Gessaroli (23’ st Bovo). All. Pirini. Arbitro: Comito. Reti: 12’ pt Limberti, 22’ pt Cozzari, 1’ st Alessio Rossi.non pervenuto a. Quarto stop consecutivo per la compagine bolognese, che cede 3-0 allo stadio Lungobisenzio, trafitta dalle reti di Limberti, Cozzari e Alessio Rossi. Eppure la partenza è incoraggiante per la truppa di mister Pirini (in panchina vista la squalifica di Nesi).