Le bevande zuccherate sono più rischiose per il cuore dei dolci solidi – Lo studio

Sorseggiare zucchero può essere più rischioso che morderlo. Secondo il nuovosull’impatto dell’assunzione di zucchero per la salute delpubblicato su Frontiers Public Health, consumare regolarmenterispetto aequivale a un rischio maggiore di sviluppare problemi cardiovascolari. «Non tutto lo zucchero è uguale», spiega Suzanne Janzi, ricercatrice della Lund University e una delle autrici dello. «La scoperta più sorprendente – continua – è proprio la relazione divergente tra le diverse fonti di zucchero aggiunto e il rischio di malattie cardiovascolari, un contrasto che evidenza l’importanza di considerare non solo la quantità di zucchero consumato ma anche la sua fonte e il suo contesto di consumo». Quasi 70mila persone monitorate per più di venti anniDal 1997 al 2019, l’indagine del team di ricerca di Lund, in Svezia, ha seguito quasi 70mila cittadini, analizzando le loro abitudini alimentari.