Le 24 ore sensazionali di Nikola Jokic | 104 punti e tanto altro in appena due partite

non si è accontentato di una prestazione da 56(suo apice in carriera), 16 rimbalzi e 8 assist con 22/38 al tiro contro Washington. Il centro dei Denver Nuggets ha dato seguito all’incredibile performance dello scorso match mettendo a referto, questa notte ad Atlanta, 48, 14 rimbalzi e 8 assist, diventando il primo cestista in grado di sommare 104, 30 rimbalzi e 16 assist in duedi fila, giocate nel giro di 24 ore. Nell’intera storia della NBA, i soli Wilt Chamberlain ed Elgin Baylor possono vantare dueconsecutive da almeno 45, 10 rimbalzi e 5 assist.Anche senza Jamal Murray, i Denver Nuggets hanno reagito alla peggior sconfitta della loro stagione asfaltando gli Atlanta Hawks, che si presentavano al match in un ottimo momento di forma (6 vittorie di fila).