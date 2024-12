Lanotiziagiornale.it - L’avvertimento di Conte a Grillo: “Chi tocca i 5S la pagherà cara”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

È un fiume in piena Giuseppe. In una lunga diretta sui social ristabilisce la verità dei fatti contro le calunnie e “le mistificazioni bieche” che sono state avanzate sul processo Costituente che, dice il leader del M5S, è stata la più grande forma di democrazia partecipativa messa in campo da una forza politica.Mette in guardia – il pensiero corre a Beppe– chi si azzarderà a perseguire vie legali che possano attentare alla vita della comunità del Movimento.Cita Enrico Berlinguer nell’impegno che metterà a combattere la degenerazione partitica. E ripercorre i temi fondanti del Movimento: etica pubblica, sanità, lotta ai vitalizi e alla corsa al riarmo, difesa dei diritti costituzionalmente garantiti, contro i privilegi di pochi e i favoritismi agli amici.assicura sulla trasparenza del processo costituente“Ci sono falsità, calunnie e diffamazioni sul processo Costituente.