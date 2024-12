Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Damiani: «Thuram top! David? Spiego. Su Agoumé un augurio»

Leggi su Inter-news.it

Oscar, storico agente Fifa, ha parlato insu Inter-News.it. Tra i temi trattati l’exploit di Marcus, giocatore che conosce benissimo. Ma anche mercato cone l’ex nerazzurro Agoume., Marcusè salito a quota dieci gol in campionato. Se lo aspettava così performante in Serie A dopo appena un anno e mezzo? Oggi è tra i migliori centravanti al mondo?Per la verità l’ho tenuto in braccio, però me lo aspettavo perché ha fisico, tecnica, gioca in una grande squadra, venendo a giocare in Italia è anche migliorato, quindi, per me non è una sorpresa, voglio dire. La famigliaè una certezza, lui, suo fratello (Khéphren, ndr) e suo papà (Lilian), che è stato un grande giocatore. Penso che oggi sia assolutamente tra i migliori, per un motivo!Prego?non è una prima punta, non è una seconda punta, ma è un giocatore completo.